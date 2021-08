DF-toppen undsiger Messerschmidt i retten

En stribe vidner fra den absolutte top i Dansk Folkeparti kan ikke genkende Morten Messerschmidts udlægning af, hvor meget EU fyldte på partiets sommergruppemøde i 2015.

Sådan lød deres melding mandag i Retten i Lyngby.

Sommergruppemødet, der modtog EU-støtte, er kernen i sagen mod DF-næstformand Morten Messerschmidt, der står tiltalt for EU-svig og dokumentfalsk.

- På sommergruppemødet i 2014 er der ingen tvivl om, at der er et særskilt EU-arrangement. Vi flytter os til andet sted fysisk, og der er specielle bannere.

- Det er der ikke i 2015, sagde Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, og fortsatte:

- Et sådant EU-arrangement skal i givet fald være foregået sideløbende.

Anklagemyndigheden mener, at Morten Messerschmidt som EU-parlamentsmedlem og formand for EU-partialliancen Meld har søgt om - og fået - støtte til en EU-konference samtidig med DF's sommergruppemøde, uden at det reelt fandt sted.

Morten Messerschmidt siger derimod, at der var tale om en fælles konference mellem Meld og DF, og at støtten dermed er berettiget.

Gruppeformand Peter Skaarup, der havde ansvaret for sommergruppemødet i 2015, sagde klart i retten, at han ikke var opmærksom på, at der var en særlig EU-del - ej heller et samarbejde.

- Jeg havde ikke en Meld-konference på tapetet de tre dage. Det havde jeg ikke, sagde han.

Som sin formand understreger han, at der blev diskuteret EU-stof som vanligt.

- Jeg er sikker på, at Morten talte om EU. Det ville ligne ham meget dårligt, hvis ikke han havde. Og så fylder EU meget for vores parti, sagde Skaarup.

Heller ikke Rikke Karlsson, Messerschmidts tidligere partikollega i Europa-Parlamentet, mindedes, at Meld fyldte noget på sommergruppemødet.

Hun var i den periode særligt fokuseret på Meld, som hun mente at være blevet meldt ind i mod sit vidende. Noget, der senere førte til hendes udmeldelse af DF og en politianmeldelse mod Messerschmidt.

- Jeg havde stillet mange spørgsmål om Meld og havde meget svært ved at få svar. Så der var på ingen måde noget på sommergruppemødet, der mindede om et arrangement med Meld. Det havde jeg husket, sagde hun.

I oplægget til sommergruppemødet var små 100 emner, der kunne debatteres. Flere af dem handlede om EU.

Om det for EU og loven er nok til, at leve op til reglerne om at få støtte fra EU, ville Kristian Thulesen Dahl ikke vurdere.

- Jeg deltager i et sommergruppemøde, der har EU-emner på dagsordenen. Det er der altid i vores parti, og vores folk i EU er jo meget engagerede.

- Men om det kvalificerer sig som en EU-konference, det må klogere folk end mig svare på, sagde partiformanden.

Sidst mandag vidnede Anders Vistisen. Han var medlem af Europa-Parlamentet i 2015 og var kasserer for Meld.

Han fortalte, at Morten Messerschmidt i Meld havde fremlagt ansøgningen som "medfinansiering" af DF's sommergruppemøde, som det også var sket i 2014, hvor der altså var en særlig EU-dag.

- Sådan var det ikke i 2015. Men det var ikke noget, jeg tænkte nærmere over.

- Det var samme år som afstemningen om retsforbeholdet, så der blev diskuteret meget EU, sagde Vistisen.

/ritzau/