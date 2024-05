DFDS investerer milliardbeløb i seks batteridrevne skibe

Det danske rederi- og logistikselskab DFDS vil investere en milliard euro, svarende til knap 7,5 milliarder kroner, i seks batteridrevne skibe.

Det skriver DFDS i en pressemeddelelse tirsdag morgen.

Skibene skal ifølge planen sejle i Den Engelske Kanal og transportere passagerer og fragt mellem EU og Storbritannien.

- Dette er et vigtigt skridt mod at dekarbonisere transport over kanalen. Grundet den relativt korte afstand mellem Storbritannien og Frankrig er ruterne optimale for elektrisk færgetransport, siger Torben Carlsen, topchef i DFDS, i pressemeddelelsen.

Færgerne skal sejle på ruterne mellem Dunkirk og Calais i Frankrig og Dover i Storbritannien.

De første to færger forventes at være i drift i 2030, mens de resterende forventes at være klar inden 2035.

/ritzau/