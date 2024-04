DFDS køber logistiknetværk til Tyrkiet

DFDS udvider sit i forvejen store transportnetværk med et opkøb, der er centreret omkring Bosporusstrædet.

Selskabet fortæller i en fondsbørsmeddelelse, at det har købt tyrkiske Ekol Logistics' internationale transportnetværk, der forbinder Tyrkiet og Europa.

Prisen er 1,9 milliarder kroner. For de penge får man en årlig omsætning på 3,5 milliarder kroner og 3700 ansatte oven i de 26 faciliteter, 1300 lastbiler og 3900 trailere, netværket råder over.

Netværket er i forvejen den største kunde i DFDS' fragtfærgeforretning i Middelhavet.

- Transport af store trailervolumener pålideligt og effektivt gennem kombinationer af vej, færge og jernbane er vores kerneforretning.

- Derudover er det vores overbevisning, at Tyrkiets rolle som produktionshub for Europa vil blive forstærket i fremtiden, da nearshoring flytter forsyningskæder tættere på slutmarkeder, siger Torben Carlsen, der er administrerende direktør for DFDS.

/ritzau/