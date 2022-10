De tyrkiske konkurrencemyndigheder er blevet bedt om at forhåndsgodkende muligt DFDS-køb.

DFDS ønsker at købe tyrkisk milliardforretning

Det danske transportselskab DFDS begynder så småt at nærme sig overtagelsen af en milliardstor tyrkisk logistikforretning.

Selskabet har i hvert fald bedt de tyrkiske konkurrencemyndigheder om at forhåndsgodkende købet af det tyrkiske selskab Ekol Logistics' internationale transportaktiviteter.

Det oplyser DFDS i en fondsbørsmeddelelse fredag.

- DFDS har siden 2018 drevet et netværk af fragtfærge-ruter i Middelhavet, der understøtter samhandelen mellem Tyrkiet og adskillige europæiske markeder via ruter, der anløber Italien, Frankrig og Spanien.

- I lyset af den geopolitiske udvikling og forsyningskæders sikkerhed og stabilitet forventes det, at Tyrkiets produktionskapacitet og handel med Europa vil fortsætte med at vokse i de kommende år, lyder det i meddelelsen.

- For at videreudvikle vores evne til at understøtte handel og styrke produkter og services til kunder er der indledt en strategisk dialog mellem DFDS og Ekol Logistics.

Ekol Logistics' internationale aktiviteter omsætter for 3,2 milliarder kroner årligt.

Sidste år omsatte DFDS for 17,9 milliarder kroner. Derfor kan det tilsyneladende nærtforestående opkøb komme til at udgøre en betydelig del af den samlede omsætning.

/ritzau/