DFDS sælger færgerute mellem Danmark og Norge efter 158 år

Det danske rederi DFDS sælger færgeruten mellem Danmark og Norge, der normalt bliver refereres til som "Oslobåden".

Det oplyser selskabet i en børsmeddelelse.

Ruten bliver solgt til det svenske rederi Gotlandsbolaget for 400 millioner kroner.

Som en del af aftalen overtager svenskerne også cirka 800 ansatte og de to færger, der har sin dagligdag på ruten.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er med tungt hjerte, at vi har fundet et nyt hjem til Oslo-ruten, da den har været en del af DFDS siden vores grundlæggelse i 1866 og tillige folkekær institution i Danmark og Norge, siger Torben Carlsen, der er topchef i DFDS, i meddelelsen.

- DFDS er imidlertid i dag en europæisk transport- og logistikvirksomhed, og ruten fortjener en ny ejer, der kan fortsætte med at investere i og udvikle den store maritime oplevelse, ruten tilbyder passagerer.

Omkring 700.000 passagerer benytter sig af ruten hvert år, der sejler mellem København, Frederikshavn og Oslo.

Aftalen ventes at være endeligt lukket omkring oktober i år.

DFDS forventer ikke, at salget kommer til at få nogen væsentlig betydning for selskabets økonomiske resultater i indeværende år.

Sidste år omsatte ruten for 900 millioner kroner. Det svarede til tre procent af DFDS' samlede omsætning.

Artiklen fortsætter under annoncen

Frasalget sker i tråd med den strategi, som det danske selskab har fået lagt for fremtiden.

Kerneaktiviteterne vil fortsat omfatte transport af passagerer samt fragt.

Men ruten mellem Danmark og Norge henvender sig primært til fritids- og krydstogtpassagerer, og det adskiller sig altså fra den øvrige transport af passagerer, lyder det.

DFDS' netværk af ruter vil fortsat indebære Middelhavet, Nordsøen, Østersøen og Den Engelske Kanal.

/ritzau/