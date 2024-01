DI-chef frygter at Nordic Waste-sag skader hele erhvervslivet

Sagen om virksomheden Nordic Waste, der fredag har indgivet konkursbegæring, risikerer at skade den generelle tillid til erhvervslivet.

Det siger miljøpolitisk chef i Dansk Industri (DI) Karin Klitgaard.

- Jeg frygter, at vores generelle troværdighed godt kan lide skade, hvis ikke virksomheden tager ansvar for situationen.

- Vi vil altid råde en virksomhed til at samarbejde med de relevante myndigheder, når der opstår sådan en situation, siger hun.

Randers Kommune har siden midten af december kæmpet med at inddæmme et enormt jordskred ved Nordic Waste.

Tre millioner kubikmeter jord skønnes at være i bevægelse, og det truer både den nærliggende Alling Å samt landsbyen Ølst.

Nordic Waste overlod med kort varsel opgaven med at foretage afværgeforanstaltninger til Randers Kommune.

Fredag meddelte virksomheden, at dens ansvarsforpligtelse i forhold til sagen stopper. Forpligtelsen overtages ikke af selskabets ejere, oplyses det i en pressemeddelelse.

Spørgsmål: Har du set, at virksomheden har taget ansvar i den her sag, Karin Klitgaard?

- Det, jeg har set i pressen, giver ikke indtryk af det. Men hvad der konkret er foregået mellem virksomheden og kommunen, har vi ikke kendskab til, siger hun.

Nordic Waste har betegnet jordskreddet som en "uforudsigelig tragedie".

Virksomhedens hovedaktionær, shippingkoncernen USTC med mangemilliardæren Torben Østergaard-Nielsen i spidsen, har meddelt, at man etablerer en klimafond.

50 af de 100 millioner kroner, der i første omgang kommer i fonden, skal gå til naboer og lodsejere omkring Ølst.

Alligevel har der rejst sig en storm af kritik mod Nordic Waste og ejerkredsen. En kritik, som Karin Klitgaard godt forstår.

- Jeg kan godt forstå, at mange mennesker bliver berørt af situationen. Det er en voldsom, voldsom situation, og jeg tror ikke, at noget i danmarkshistorien minder om det.

Hun erklærer sig parat til at se på, om der på længere sigt skal justeres på love og regler for at undgå, at vi havner i en lignende situation.

- Uanset hvor ulykkelig situationen er, så skal vi også passe på, at vi ikke kommer til at opfinde en løsning på noget, der er opstået én gang, så længe nogen kan huske tilbage.

- Men situationen skal håndteres, og så må vi på bagkant tage en diskussion af, om vores lovgivning er rigtig og hensigtsmæssig skruet sammen, siger Karin Klitgaard.

