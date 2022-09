DI: Erhvervslivet får ekstraregning på 50 milliarder kroner

Dansk Industri mener, at der er behov for en energipakke til virksomheder som følge af de høje energipriser.

Dansk erhvervsliv vil i år få en ekstraregning på 50 milliarder kroner som følge af de stigende energipriser.

Det viser nye beregninger fra erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI), som repræsenterer store danske industrivirksomheder.

For en måned siden vurderede DI, at tallet var 41 milliarder kroner.

- Vi gav tidligere det, vi kaldte et konservativt bud. Og sagen er, at priserne har været stigende, siden vi sidst præsenterede de estimerede stigende udgifter til gas og el.

- Nu bliver en i forvejen gigantisk regning til 50 milliarder kroner forventet i 2022, siger Troels Ranis, der er branchedirektør i DI Energi.

Derfor opfordrer Troels Ranis og DI til, at der bliver etableret en såkaldt energipakke til virksomhederne.

- Der er brug for at gøre noget for de virksomheder, der kan være truet af lukning på grund af høje energiregninger. Der kan være brug for at lave en energipakke.

Troels Ranis foreslår en statslig ordning, hvor man blandt andet kunne se på en udskydelse af momsen eller elregningen for de virksomheder, der er presset af de høje energipriser.

Han mener, at staten bør yde en garanti for de eventuelt udskudte regninger for moms eller el.

Også en anden erhvervsorganisation, Dansk Erhverv, mener, at en af løsningerne kan være at udskyde moms, skatter og afgifter for virksomhederne.

Det oplyser Ulrich Bang, der er markedschef i Dansk Erhverv, til Ritzau.

Ifølge Troels Ranis står nogle virksomheder overfor store udfordringer, hvis ikke der findes en løsning på de høje energipriser.

- Det udfordrer deres produktion. Hvis ikke det kan betale sig at producere, risikerer de et produktionsstop. Det er den virkelighed, nogle danske virksomheder står overfor, siger han.

Hvad en energipakke konkret skal indeholde, skal ifølge Troels Ranis undersøges nærmere.

- Vi opfordrer til at se på, om det her kunne være en mulighed. Men det må bero på en nærmere vurdering, siger han.

/ritzau/