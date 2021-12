DI forventer at restaurantbranchen kan tabe op til en milliard

Regeringens nye anbefalinger og restriktioner kan komme til at koste restaurantbranchen op til en milliard kroner.

Det vurderer økonomer i Dansk Industri (DI).

- Vi har lavet et estimat om, hvad vi forventer, branchen kommer til at tabe i omsætning. Og det er jo en omsætning, der skulle være med til at rette lidt op på det tab, som branchen har lidt under de tidligere bølger.

- I runde tal kan restaurantbranchen tabe helt op til en milliard kroner, siger Henriette Søltoft, der er vicedirektør i DI.

Onsdag aften holdt regeringen et pressemøde om nye restriktioner. Restriktioner, der skal forsinke smitten.

Her lød det blandt andet, at nattelivet fra fredag skal lukke til midnat. Desuden må der ikke sælges alkohol efter midnat.

Regeringen opfordrede også til, at firmajulefrokoster bliver aflyst.

Henriette Søltoft henviser til tal fra december sidste år. Her tabte restaurantbranchen 30 procent af omsætningen under nedlukningen sammenlignet med december 2019.

Restaurantbranchen dækker over restauranter, natklubber, catering og natteliv.

- I forhold til julefrokoster er det et helt kritisk tidspunkt, fordi vi slet ikke er færdige med at afvikle julefrokosterne endnu, siger hun.

På grund af de nye restriktioner efterlyser DI ordninger med kompensation til branchen.

- Vi er nødt til at få de kompensationsordninger, vi har haft tidligere, tilbage, siger Henriette Søltoft.

Og det er ikke kun dem, der er tvunget til at holde lukket, som DI mener, skal have kompensation.

- Selv om restauranterne og cateringvirksomhederne ikke bliver lukket ned, så går vi stadig ud fra, at folk vil aflyse på stribe.

- Derfor skal de selvfølgelig have kompensation, når man har denne anbefaling, siger hun.

På pressemødet sagde erhvervsminister Simon Kollerup (S), at regeringen vil give økonomisk kompensation til de virksomheder, der rammes.

- Der skal selvfølgelig være hjælpepakker til dem, der bliver ramt af restriktionerne. Det er ordninger, som tidligere har været i brug.

- Men vi vil også have et særligt fokus på de virksomheder, som har deres omsætning i julemåneden, sagde han.

Erhvervsministeren sagde desuden, at regeringen vil gå i dialog med partierne i Folketinget om hjælpepakker.

/ritzau/