Digitale læsere og reklamer sender resultat op hos JP/Politiken

Antallet af digitale abonnenter er øget med 20 procent hos medierne under JP/Politikens Hus i 2021.

2021 har budt på fremgang hos mediekoncernen JP/Politikens Hus.

Omsætningen er vokset med 318 millioner kroner til 3,3 milliarder kroner. Samtidig er overskuddet steget med 78 millioner kroner til 287 millioner kroner.

Det viser koncernens årsregnskab, der er det bedste i årevis.

Koncernen står blandt andet bag Jyllands-Posten, Politiken, Ekstra Bladet, Watch Medier, Politikens Forlag og Saxo.

I regnskabet fremhæver koncernen, at der har været fremgang i salget af digitale abonnenter og bøger. Samtidig er der igen kommet fart på annoncesalget, der i dele af 2020 var lagt ned af coronapandemien.

75 procent af væksten i 2021 kommer fra højere omsætning i den eksisterende del af forretningen.

JP/Politikens Hus oplyser ikke tal for, hvordan det går for koncernens forskellige udgivelser.

Men mediekoncernen fremhæver blandt andet, at Ekstra Bladet har stabiliseret omsætningen efter et årti med tilbagegang. Det dækker over markant fremgang i annoncesalget.

Samtidig er omsætningen steget hos både Jyllands-Posten og Politiken.

Hos Jyllands-Posten er salget på print fastholdt, mens der er kommet flere abonnenter digitalt. Det skyldes blandt andet fremgang hos erhvervsmediet Finans.

Derudover har der været fremgang hos mediekoncernens erhvervsmedier, som blandt andet tæller Watch Medier. Det skyldes både vækst og opkøb.

Også koncernens forlag, som udgør omtrent en tredjedel af den samlede omsætning, har haft fremgang.

Hos forlaget Saxo fremhæves det, at man både har solgt flere bøger og haft fremgang i sin abonnementsforretning.

For 2022 forventer koncernen at nå en omsætning på fire milliarder kroner.

Forventningen om stor fremgang skyldes blandt andet opkøb - herunder at koncernen fra årsskiftet er blevet den kontrollerende ejer af selskabet Dansk Avis Omdeling.

