Dilemma efter Afghanistan: Høje mure eller mere militær?

Den afghanske fiaskorejser spørgsmålet om, hvordan EU’s sikkerhed nu skal forsvares. Valget står mellem at forstærke Fort Europa eller at give EU øget militærkapacitet

Det ligner et skærmbillede fra et computerspil. Billedet af den sidste amerikanske soldat, som hyllet i natkikkertens grønne science-fictionskær stiger ind i det sidste amerikanske fly i Kabuls lufthavn, har kondenseret hele den ydmygende afslutning på 20 års krig mod terror i Afghanistan: Game over .