Diplomatisk puls mellem USA og Kina skal forhindre handelsmareridt

Den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken og den kinesiske udenrigsminister Qin Gang mødtes søndag i Kina.

Ifølge underdirektør i Dansk Industri (DI) Peter Thagesen er det et møde af stor betydning - også for Danmarks økonomi.

Det fortæller han til Ritzau.

- USA og Kina har en utrolig stor betydning for verdensøkonomien, men også for økonomien i Danmark, og dermed også for vores beskæftigelse, siger han.

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump startede i 2018 en handelskrig mod Kina.

Den har også kunnet mærkes for de omkring 400 danske virksomheder, der har datterselskaber i Kina, fortæller underdirektøren.

- Det er blevet betydeligt dyrere for dem at afsætte deres produkter på det amerikanske marked.

- De ville kunne haft solgt flere varer til USA, hvis der ikke havde været den her straftold på kinesiske varer, som handelskrigen har medført, siger Peter Thagesen.

Underdirektøren håber, at de to store økonomier ved mødet i Kina vil nærme sig hinanden, så handelskrigen kan drosles ned.

- Der er der dog ikke noget, der tyder på. Lige nu handler det primært om, at relationen ikke forværres yderligere.

- Hvis for eksempel der kommer en situation, hvor konflikten omkring Taiwan bryder ud i lys lue, så kan man godt forestille sig, at man fra Vestens side ville tage skridtet videre og indføre sanktioner mod Kina.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters var netop Taiwan et af de vigtigste emner på fredagens møde. Hvis ikke det vigtigste.

Det kinesiske statsmedie CCTV gengav, at spørgsmålet om Taiwan på mødet blev beskrevet af Kina som "den mest prominente risiko" for, at de to landes kunne komme på kant med hinanden.

- Qin Gang påpegede, at emner om Taiwan var i kernen af Kinas kerneinteresse. Det mest vigtige emne i forholdet mellem USA og Kina, og den mest prominente risiko (for at ødelægge forholdet, red.), skriver CCTV om mødet.

Skulle amerikanerne først nå til et punkt, hvor handelskrigen udvikler sig til direkte sanktioner mod Kina, ser Peter Thagesen ingen anden udvej, end at Danmark må bakke op.

- Hvis konflikten mellem USA og Kina spidser til, vil amerikanerne have en klar forventning om, at vi bakker op fra Vestens side. Vi vil i Danmark eller Europa ikke kunne få lov til at lurepasse.

- Men vi håber på, at det ikke kommer til at ske, og det synes jeg også, at vi har god grund til, tilføjer han.

