Direktør er kendt skyldig i stribevis af overgreb

Retten i Glostrup har onsdag kendt en 36-årig mand skyldig i adskillige tilfælde af voldtægt og blufærdighedskrænkelse begået mod fire unge kvinder, som han var chef for.

Den 36-årige mand sidder roligt på pladsen mellem sin advokat og den portugisiske tolk, som oversætter for ham, mens retsformand Dorte Nørby læser rettens lange kendelse op.

Retsformanden har sagt, at oplæsningen af kendelsen vil tage en time.

Sagen drejer sig om fire unge kvinder, der var ansat i både praktik og almindelige stillinger i mandens marketingsvirksomhed i København i 2019 og 2020.

Her blev de bedt om at klæde sig i høje hæle, og samtidig forgreb direktøren sig på dem flere gange. De fleste overgreb foregik i mandens bil, blandt andet på en strand i Hundige syd for København. Stranden er kendt for at blive brugt af personer, som ynder at dyrke sex i naturen.

På stranden var der nogle gange andre mænd, som flokkedes om bilen, og som overværede overgrebene. En af kvinderne blev befølt af mændene udenfor.

Direktøren har forklaret om de fire kvinder, at al seksuel kontakt har været frivilligt. Han har i flere tilfælde helt afvist, at der har været et seksuelt forhold. Men kvindernes forklaring har været en ganske anden.

Under sagen har de afgivet forklaring for lukkede døre, men i forbindelse med oplæsningen af kendelsen nævner retsformand Dorte Nørby, hvad retten har lagt vægt på.

Kvinderne har blandt andet forklaret, hvordan manden ofte tog fat i dem og gennemførte samleje eller fik dem til at give oralsex.

Igen og igen lyder det fra Dorte Nørby, at den tiltalte måtte have været klar over, at kvinderne ikke var sammen med ham frivilligt. Blandt andet fremhæver hun, at en af kvinderne græd, mens hun blev tvunget til at give manden oralsex.

Under sagen er det kommet frem, at manden for år tilbage har været sigtet i en voldtægtssag. Sigtelsen blev opgivet. Han har derudover i en anden sag været mistænkt for voldtægt, men der blev ikke rejst sigtelse mod ham.

- Tiltalte havde derfor særlig anledning til at være opmærksom på, om kvinderne var indforstået med seksuelt samkvem, lyder det fra Dorte Nørby under oplæsning af kendelsen.

Den 36-årige mand er ikke varetægtsfængslet i sagen og er selv ankommet til retten. Men senioranklager Helene Lindberg Brædder har allerede tilkendegivet, at hun vil komme med en begæring om varetægtsfængsling af manden.

Det kan dog først ske, når skyldkendelsen er læst op.

Senere onsdag vil retten fastsætte en straf. Anklagemyndigheden har rejst sagen som en nævningesag, hvilket indikerer, at man vil gå efter mindst fire års fængsel.

/ritzau/