Efter et år bag tremmer erkender direktør bedrageri for 210 millioner

En direktør tilstår tirsdag i Retten på Frederiksberg bedrageri for 210 millioner kroner overfor investorer og selskaber. Martin Storm Rasmussen straffes med fængsel i fem år.

Tilståelsen falder, præcis et år efter at den 43-årige mand blev anholdt af betjente fra Københavns Politi.

Lige siden har han siddet varetægtsfængslet. Netop opholdet i Vestre Fængsel gjorde ham til en kendt person i en større offentlighed, idet han medvirkede i tv-programmet "Indefra" med Anders Agger på DR.

Erkendelsen falder i ganske få sætninger og uden nogen forklaring i øvrigt.

- Ja, det er korrekt, siger han, da forsvareren spørger, om det er rigtigt, at han svindlede en række investorer for i alt 175 millioner kroner.

Iført sort t-shirt og blå cowboybukser har han taget plads midt i retslokalet. På grund af en ryglidelse er hans bevægelser langsomme.

Martin Storm Rasmussen bekræfter, at han førte de mange mennesker bag lyset. De var blevet lovet store afkast, hvis de investerede i hans ide med at købe aktiver i konkursboer og derefter sælge dem til et højt afkast.

Men i virkeligheden var der ingen projekter af den slags.

Desuden tilstår han at have svindlet selskaber, der lånte ham i alt 35 millioner kroner.

Svindelnummeret kaldes på engelsk "a ponzi scheme". Netop den betegnelse bruger anklager Magnus Petersen, da han beder om en straf på fængsel i fem år og seks måneder.

Det dækker over en slags pyramidespil. For at kunne betale de første investorer er det nødvendigt at få fat i nye.

- De er alle ofre for en systematisk velsmurt maskine, siger anklageren. Blandt investorerne er privatpersoner, der har mistet hele deres opsparing.

Derimod har forsvareren, advokat Kåre Pihlmann, i sin tale til dommeren argumenteret for en straf på fængsel i fire år og seks måneder.

I den forbindelse fremhæver han, at varetægtsfængslingen i en sag om økonomisk kriminalitet har været usædvanlig langvarig.

- Den har sat tydelige spor på både psyke og legeme, lyder det.

I virkeligheden gik en stor del af de mange millioner til at dække økonomiske problemer i Storm Rasmussens virksomheder. Herunder Fauna Energi, City Logistic, Onside Betting og psykologforretningen Acindria.

Ved anholdelsen sidste sommer lød sigtelsen på 307 millioner kroner, men anklageren er indforstået med, at sagen lander på 210 millioner.

Kun et par spørgsmål har anklageren til direktøren, der af nogle er blevet kaldt "Guld-Martin". Kan han huske køb af guld?

- Det har jeg ingen erindring om, så det kan jeg ikke svare på, siger Martin Storm Rasmussen. Heller ikke køb af kryptovaluta siger ham noget.

Bedrageriet skete gennem næsten to år. Til sidst blev det hektisk for direktøren. Politiet gav ham en overfaldsalarm. Årsagen var, at han var blevet udsat for tvang fra "et miljø", bemærker forsvareren.

Miljøet identificeres ikke nærmere. Men i et tidligere retsmøde er der refereret til bandemiljøet.

