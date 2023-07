Direktør får sjælden erstatning for smøl i sag om bestikkelse

Anklagemyndigheden har nu erkendt, at en tidligere koncernchef i it-selskabet Atea blev udsat for uretfærdigheder i processen, hvor han var tiltalt for bestikkelse.

I straffesagen fik Peter Trans et punktum i februar sidste år i Østre Landsret. Med den frifindende dom blev han renset.

Men den 55-årige forretningsmand har besluttet ikke bare at lægge forløbet i glemmebogen. En retssag mod anklagemyndigheden venter forude.

Når det gælder to andre klagepunkter, har han netop fået medhold, oplyser hans advokat, Kåre Pihlmann.

Dels har den øverste anklagemyndighed, Rigsadvokaten, besluttet at yde Peter Trans en godtgørelse for tort, fordi sagsbehandlingstiden var urimelig lang. Krænkelsen har udløst et beløb på 50.000 kroner.

- Det forekommer meget sjældent, siger Kåre Pihlmann om erstatning med den begrundelse.

Og dels har Peter Trans fået erstatning efter de faste takster for de dage, hvor han var varetægtsfængslet.

Her mente den underordnede anklagemyndighed ellers, at han selv var årsag til frihedsberøvelsen og derfor ikke skulle have noget.

Det var tilbage i juni 2015, at Peter Trans sammen med en række andre blev anholdt og sigtet i det, som blev kaldt for Danmarks hidtil største bestikkelsessag.

Først mere end seks et halvt år senere kom oprejsningen med landsrettens frifindende dom. En del af forsinkelsen skyldes, at landsretten undervejs begik en fejl, hvorefter Højesteret måtte sende sagen retur.

Nogle af de andre anholdte blev siden dømt. Heriblandt en chef i Region Sjælland. Han blev straffet med fængsel i to år.

Omdrejningspunktet i sagen var en særlig mellemregningskonto hos Atea, hvor regionen som storkunde havde oparbejdet tilgodehavender. Penge herfra blev brugt til dyre rejser og middage.

Peter Trans var stoppet som direktør i Atea i 2014 og havde grundlagt en it-virksomhed med bekendte fra Atea, da han blev anholdt og sigtet.

Men den langstrakte straffesag har betydet et stort indtægtstab, mener han. Nu skal domstolene afgøre, om han kan føre bevis for påstanden. Advokat Kåre Pihlmann ønsker dog ikke over for Ritzau at oplyse kravets størrelse.

- Det reelle økonomiske tab er formentlig et betydeligt millionbeløb, men vi har reduceret det særdeles væsentligt, således at der reelt kun ønskes en symbolsk anerkendelse af, at der er betydelige konsekvenser af at blive hængt uskyldigt ud for korruption i årevis, siger advokaten.

Hvornår retten tager stilling, vides endnu ikke.

