Direktør fortrøstningsfuld om sommerplaner trods flykonflikt

Forsinkelser og aflysninger har været en del af en stormende flykonflikt i Københavns Lufthavn de seneste mange uger.

Forsinkelser, man har kunne frygte vil sprede sig og påvirke danskernes sommerplaner.

Men direktør for Københavns Lufthavne Thomas Woldbye er fortrøstningsfyld for sommerens planer.

- Naviair har fremlagt en plan, og jeg forstår også, at parterne er begyndt at tale med hinanden. Det ser vi som en positiv ting, siger han.

Ifølge ham skulle situationen meget gerne "blive vendt til det bedre nu". Men sommerens trafik bliver ikke totalt upåvirket.

Tirsdag fremlagde selskabet, der ejer både Københavns Lufthavn og Roskilde Lufthavn sit kvartalsregnskab. Selskabet tabte 46 millioner kroner efter skat i første kvartal.

Det var dog forventeligt, da første kvartal traditionelt set er det mest stille i luftfartssektoren. Selskabet regner med at vende underskuddet til overskud de næste kvartaler.

- Antallet af passagerer går op i andet og tredje kvartal. Så vi regner med, at omsætningen vender til et højere tal, og dermed også en højere bundlinje og overskud, siger Thomas Woldbye.

Flykonflikten i Københavns Lufthavn har sat gang i en kædereaktion af begivenheder, som Københavns Lufthavne er nødt til at håndtere, lød det fra selskabet i regnskabet tirsdag.

Omkring manglen på flyveledere har Naviair tidligere meldt ud, at de vil løse ved at tage flyveledere fra Roskilde Lufthavn til Københavns Lufthavn.

Thomas Woldbye vil ikke svare på om, den løsning giver ham ro i maven i forhold til sommerens rejseplaner i lufthavnen.

- Vores indstilling er, at hvis Naviair siger, de mener, de kan, så tror vi på det. Og så har vi mere koordination med Naviair om, hvad det konkret betyder dag for dag, siger han.

- Men vi håber på, at det kan få alle ud at rejse på acceptabel vis.

Midt i konflikten har Norwegian tidligere meldt ud, at selskabet har kigget på muligheder for at afvikle deres flyafgange fra andre steder end Københavns Lufthavn på grund af konflikten.

Thomas Woldbye understreger, at han håber, at det ikke kommer derud.

- Det ville naturligvis være et stort slag - et slag vi meget gerne vil undgå.

- Det ville rykke ved vores position - markedsandel i Nordeuropa - og dernæst på vores omsætning. Hvad det vil betyde i kroner og ører, skal jeg ikke kunne sige. Men det ville være betydeligt, det er et stort selskab, siger han.

