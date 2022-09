Direktør idømt syv års fængsel for voldtægt af ansatte

For mere end to år siden mødte en ung kvinde op hos politiet for at anmelde sin chef. Kvinden var ansat i et it-marketingfirma i København, og hendes henvendelse satte gang i en sag, som onsdag førte til en langvarig fængselsstraf.

Direktøren, den 36-årige Pedro Ramos fra Karlebo i Nordsjælland, er ved Retten i Glostrup idømt syv års fængsel og udvisning for stribevis af voldtægter og andre overgreb begået mod fire kvinder. Tre af dem blev voldtaget.

Henvendelsen fra den første unge kvinde førte til en efterforskning, som snart bragte flere kvinder i spil. Alle kvinder havde været ansat i direktørens virksomhed i praktikantstillinger eller almindelige lønnede stillinger.

Direktøren har under sagen erkendt at have haft et seksuelt forhold til flere af kvinderne. Men ifølge ham har det været frivilligt fra kvindernes side. Flere gange var det sågar på kvindernes initiativ.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men sådan så de unge kvinder ikke på det. De følte sig tvunget til at adlyde direktørens ordrer og var bange for at miste deres job og andre repressalier, hvis ikke de makkede ret.

Overgrebene fandt blandt andet sted på en nudiststrand ved Hundige. Stranden er et yndet udflugtsmål for folk med hang til at dyrke sex i det fri.

Flere gange begik direktøren overgreb mod sine ofre i en bil på stranden. Det skete, mens andre mænd uden for bilen så på og onanerede.

- Retten har lagt vægt på det ydmygende præg, overgrebene på Hundige Strand havde, og på, at der var andre mænd til stede, lød det i den forbindelse fra retsformand Dorte Nørby ved domsafsigelsen.

Et andet af overgrebene foregik i swingerklubben City Swingers på Amager.

Sagens alvor til trods har direktøren under hele forløbet været på fri fod. Men under onsdagens retsmøde - inden der blev afsagt dom - blev der lavet om på det.

Efter begæring fra senioranklager Helene Lindberg Brædder besluttede retten nemlig, at direktøren skulle varetægtsfængsles.

Den 36-årige har under hele sagen nægtet sig skyldig. Og efter domsafsigelsen valgte han på stedet at anke dommen til Østre Landsret med krav om frifindelse.

Ud over fængselsstraffen blev Pedro Ramos dømt til livslang udvisning af Danmark, hvor han har en hustru og to små børn. På grund af forbrydelsernes alvor afviste retten at vise nogen nåde.

- Der har været tale om en seksuel udnyttelse af kvinderne, lød det blandt andet fra retsformanden i hendes begrundelse for, hvorfor retten ser så alvorligt på mandens handlinger, at han ikke må opholde sig i Danmark, når han har udstået sin straf.

/ritzau/