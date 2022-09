Direktør på fri fod i to år: Nu fængsles han i voldtægtssag

Uniformerede politifolk dukkede i løbet af et retsmøde i Retten i Glostrup op på tilhørerrækkerne. De indfandt sig, efter at det stod klart, at en 36-årig direktør skal dømmes for en stribe voldtægter.

Direktøren har været tiltalt siden maj 2021. Anmeldelserne mod ham er endnu ældre. De er fra efteråret 2020. I al den tid har han været på fri fod, og da sagen mod ham begyndte i august, ankom han til retten som en fri mand.

Det er han ikke længere.

De tre dommere, som tager del i det nævningeting, der senere onsdag skal fælde dom over direktøren, har besluttet, at han skal varetægtsfængsles af hensyn til retsfølelsen.

Det er sket, efter at retten onsdag formiddag fandt direktøren skyldig i en stribe voldtægter og andre overgreb mod helt unge kvinder, som var ansat i hans it-marketingfirma i København.

Voldtægterne skete blandt andet på firmaadressen, på en nudiststrand i Hundige og i et enkelt tilfælde i en swingerklub på Amager.

Senioranklager Helene Lindberg Brædder kræver, at manden skal idømmes ni års fængsel for sine handlinger.

Direktøren sidder i retten ved siden af en portugisisk tolk. Han stammer fra Portugal, men har siden 2006 boet i Danmark. I øjeblikket bor han på en landejendom ved Karlebo i Nordsjælland. Her har han en kone og to små børn.

Står det til anklagemyndigheden, skal manden på trods af sin danske familie udvises af Danmark og udstyres med et indrejseforbud, som gælder resten af hans liv.

Det var, umiddelbart efter at retten havde læst konklusionen af skyldkendelsen op, at de uniformerede politifolk indfandt sig i retten.

På det tidspunkt havde retten endnu ikke haft mulighed for at tage stilling til spørgsmålet om varetægtsfængsling. Det skete, først efter at retsformand Dorte Nørby havde læst kendelsens præmisser op. Det tog over en timer.

Senere onsdag skal direktørens advokat fremføre, hvad han anser som værende en passende straf.

Advokaten, Poul Hauch Fenger, protesterede i øvrigt mod, at direktøren skulle varetægtsfængsles, men retten tillagde ikke hans argumenter nogen nævneværdig vægt.

Fenger valgte at kære afgørelsen om varetægtsfængsling til landsretten, men direktøren skal altså fængsles, indtil landsretten har talt. Og de uniformerede politifolk har siden deres ankomst fulgt hans mindste bevægelser. Også når han skulle på toilettet.

Der ventes dom onsdag eftermiddag.

/ritzau/