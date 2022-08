Direktør stopper i Arbejdernes Landsbank efter 18 år på posten

Den øverste direktør i Arbejdernes Landsbank, Gert Jonassen, stopper på posten den 1. april næste år.

Det oplyser banken i en meddelelse mandag eftermiddag.

Han har siddet på posten i 18 år og har været i banken i næsten 47 år. Det gør ham ifølge mediet Finans.dk til en af de længst siddende topchefer i finanssektoren.

- Jeg er glad og stolt over, at vi har haft en nærmest konstant stigende kurve i min tid som direktør, både hvad angår størrelse og popularitet, siger han i en kommentar til meddelelsen.

- Vi er nu Danmarks sjettestørste bank med godt 350.000 kunder.

Han fik en plads som elev i 1976 i bankens filial på Bispebjerg i København. Senere blev han udnævnt som edb- og organisationschef i 1994, inden han satte sig i chefstolen i 2005.

Gert Jonassen siger farvel til sin mangeårige stilling, men fortsætter i stedet i bestyrelsen hos Vestjysk Bank, som Arbejdernes Landsbank har opkøbt 73 procent af.

Det er en anden af bankens veteraner, den 63-årige viceadministrerende direktør, Jan W. Andersen, som overtager stillingen som topchef.

Han har også været at finde i banken siden 1976, hvor han på samme tid som Gert Jonassen blev ansat som elev.

Ifølge Finans.dk er det på sigt bankens finansdirektør, den 48-årige Frank Mortensen, som permanent skal overtage chefstillingen.

- Det er for at sikre overgangen. Det er en kompleks bank at drive, og det er superfint, at Jan med sin erfaring kan stille sig forrest, så det unge hold ikke bliver kastet foran vognen med det samme, siger bestyrelsesformand Claus Jensen til mediet.

Meldingen om ændringerne i topledelsen kommer, dagen inden banken offentliggører sit halvårsregnskab.

/ritzau/