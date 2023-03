Diskotek er igen anmeldt for alkoholreklamer mod unge

- RETRO FRIDAYS – EN SIKKER VINDER.

- BORDPAKKER – Skal din aften være noget ekstra?

Sådan lød det blandt andet i opslag på Diskoteket Club Retro i Helsingørs facebookside. Diskoteket beskyldes for igen at have overtrådt forbuddet mod alkoholreklamer rettet mod unge under 18 år.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Forbrugerombudsmanden, der for tredje gang har anmeldt virksomheden SP ApS, der står bag diskoteket, for ulovlig alkoholreklame mod mindreårige.

Denne gang er virksomheden anmeldt for 51 begivenheder på Facebook med reklamer, der ifølge Forbrugerombudsmanden er ulovlige. Invitationerne på Facebook er sket fra februar til december 2022.

Ifølge forbrugervagthunden er det gennemgående, at Club Retro har lavet begivenheder på Facebook, hvor diskoteket inviterer unge fra 16 år og opefter.

Det er Forbrugerombudsmandens vurdering, at beskrivelserne i opslagene indeholder adskillige henvisninger til alkohol for eksempel med ordene "borde", "bordpakker", "vodka sjusser", "happy hour" og "champagne".

Samtidig fremgik det af Club Retros hjemmeside, at "Retro Fridays" er arrangementer for 16+, og at de såkaldte "bordpakker" på Club Retro indeholder alkohol.

Selv om diskoteker ikke udskænker alkohol til mindreårige, så har de fortsat et strafansvar, da det er selve markedsføringen af alkohol til personer under 18 år, der er ulovlig.

Udgangspunktet for en overtrædelse af loven er en bøde på 10.000 kroner per opslag med omtale af alkohol rettet mod unge under 18 år.

- Når en virksomhed fortsat overtræder lovgivningen efter at være blevet politianmeldt, vil det naturligvis have betydning for den sanktion, som virksomheden kan idømmes, siger forbrugsombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i pressemeddelelsen.

