Djøf kræver trecifret millionbeløb i sag om tilbageholdte bonusser

Fagforbundet Djøf har anlagt en retssag mod Energi Danmark for at tilbageholde tre nu tidligere medarbejderes millionbonusser.

Det skriver mediet Finans.

Djøf fører sagen på vegne de tre opsagte medarbejdere. Ifølge Finans er kravet opgjort til over 300 millioner kroner per mand. Det fremgår ikke, hvor Finans har oplysningen fra.

Advokat Frederik Brocks, der skal føre sagen for Djøf, bekræfter over for mediet, at stævningen er indleveret. Han ønsker ikke at kommentere eller bekræfte beløbets størrelse.

Energi Danmark fyrede de tre medarbejdere i april. Årsagen var ifølge energikoncernen, at der var sket "et alvorligt tillidsbrud i form af en række kollektive, illoyale handlinger".

De tre medarbejdere havde forinden optjent bonusser til mere end en halv milliard kroner tilsammen. Det skrev Finans i marts.

Ifølge Energi Danmark er bonusserne ugyldige, fordi der er en politik i koncernen om, at der skal være loft på bonusaftaler.

Bonusaftalerne blev indgået med den tidligere topchef i Energi Danmark, Jørgen Holm Westergaard. Energiselskabet mener, at aftalerne blev indgået under et kollektivt pres fra medarbejderne.

Derudover hævder Energi Danmarks bestyrelsesformand, Jesper Hjulmand, over for Finans, at aftalerne er indgået bag om ryggen på bestyrelsen og derfor er ulovlige.

Det afviser Frederik Brocks. Han mener ikke, at bestyrelsen med rette kan sige, at den ikke har kendt til bonusaftalerne.

Derudover mener han, at Energi Danmark i stedet kunne have opsagt aftalerne tidligere.

- Overordnet er det vores holdning, at man ikke som arbejdsgiver ensidigt kan vælge at sætte sig på halen og nægte at honorere en bonusaftale, blot fordi man synes, at den er blevet for dyr, siger han til Finans.

Bonusser i energibranchen afhænger af energimarkedet. Med de stigende energipriser har branchen tjent mere, end den plejer. Derfor er bonusserne under energikrisen blevet meget høje.

Stævningen, som nu er blevet indleveret, er på vegne af en af de tre medarbejdere.

Det skyldes, at Djøf vil forsøge at få Energi Danmark til at acceptere, at den ene sag danner grundlag for de to andre.

På den måde kan man holde sagsomkostningerne nede, fortæller Frederik Brocks til Finans.

Foruden de tilbageholdte bonusser omhandler stævningen også det, som Djøf mener, er en uberettiget afskedigelse.

