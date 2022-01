Djøf opfordrer til mere åbenhed i lækagesag

Den fængslede spionchef Lars Findsen bør få lov til at forklare sig offentligt.

Det mener juristernes fagforening, Djøf.

Fortsat er det uklart for offentligheden, hvilken rolle den nu varetægtsfængslede chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har i sagen om lækkede, hemmelige oplysninger.

Navneforbuddet i sagen blev ophævet på et retsmøde mandag. Men sigtelsen er stadig hemmelig, på trods af at den anklagede selv har bedt om, at sigtelsen bliver offentliggjort.

Og det mener Djøf ikke er rimeligt.

Foreningens adm. direktør, Tomas Therkildsen, erkender, at der er tale om en særlig sag, fordi det drejer sig om en efterretningstjeneste.

Men han minder også om, at Lars Findsens advokat mener, at man kan ophæve fortroligheden om sigtelsen, fordi det drejer sig om forhold, der har været fremme i medierne.

- Forud for sagen har der været en kommissionsundersøgelse, hvor man har undersøgt en række medarbejdere, der ikke har haft mulighed for at forklare og forsvare sig offentligt. Det er et problem for deres karrierer og deres muligheder.

- Nu er Lars Findsen så varetægtsfængslet, og igen er han i en situation, hvor han ikke har mulighed for offentligt at forklare sig. Det er ikke mindst i det lys, at man skal se vores opfordring, siger direktøren.

Han understreger, at Djøf selvfølgelig respekterer rettens afgørelse.

- Det har været et langt retsmøde, så vi går ud fra, at det har været diskuteret, men vi opfordrer til større åbenhed i sagen, siger Tomas Therkildsen.

Lars Findsen har været chef for Forsvarets Efterretningstjeneste fra 2015 og indtil han blev fritaget for tjeneste i august 2020.

Han har tidligere været chef for Politiets Efterretningstjeneste i en årrække, ligesom han var departementschef i Forsvarsministeriet fra 2007-2015.

/ritzau/