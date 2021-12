Dobbelt kvindemorder dropper anke af livstidsdom

Den 52-årige Flemming Mogensen accepterer den livstidsdom, han i den forgangne uge fik for drab og partering af sin tidligere samlever, Freyja Egilsdottir, i deres tidligere hjem i Malling ved Aarhus.

Det oplyser Flemming Mogensens forsvarsadvokat, Mads Krarup, til TV2 Østjylland.

- Jeg kan oplyse, at dommen ikke ankes. Vi sætter vores lid til, at Flemming - uanset at der ikke bliver tale om en forvaringsdom - kan få den fornødne behandling under afsoning, siger Mads Krarup til TV2 Østjylland.

Drabet på Freyja Egilsdottir er det andet drab, Flemming Mogensen er dømt for.

Han har erkendt drabet på Freyja Egilsdottir, men han havde udbedt sig betænkningstid til alligevel at overveje, om han ville anke, da han ønskede en forvaringsdom.

Forvaring er en indespærring på ubestemt tid af personer, som retten anser for at være særligt farlige.

Flemming Mogensen har blandt andet sagt, at han ikke oplever, at hans "psykiske sygdom" er taget alvorligt, siden han blev løsladt første gang.

Det var den 29. januar i år, at Flemming Mogensen opsøgte Freyja Egilsdottir, som han på det tidspunkt var separeret fra.

Her opstod der ifølge Flemming Mogensen "et skænderi, der gjorde ham så vred, at han kvalte den 43-årige kvinde", skrev Østjyllands Politi i en pressemeddelelse efter dommen.

For at skaffe beviserne af vejen parterede han liget, som blev gravet ned i haven og gemt i nogle sække i et loftsrum, forklarede Flemming Mogensen ifølge politiet.

Flemming Mogensen meldte sin kone savnet efter nogle dage.

Ifølge politiet fik det dog hurtigt mistanke om, at der var sket en forbrydelse. Samme dag, som han selv havde kontaktet politiet, blev han anholdt.

En af årsagerne til, at politiet fik mistanke om, at Flemming Mogensen kunne have begået drabet, var, at han tidligere er dømt for drab.

I 1995 blev han idømt ti års fængsel for drabet på en tidligere samlever.

Den dom er ifølge politiet også medvirkende til, at byretten denne gang udmålte en straf på livstid.

Flemming Mogensen er ud over straffen blevet påbudt at betale erstatning til parrets tre børn. Det løber ifølge TV2 Østjylland op i "flere hundrede tusinde kroner". Derudover skal han betale alle sagens omkostninger.

