Dobbelt op på vækstskøn i ny Arbejdernes Landsbank-prognose

Den danske økonomi forventes at opleve en markant forbedring i 2024 sammenlignet med prognoserne for blot et halvt år siden.

Sådan er konklusionen i en ny økonomisk prognose, som Arbejdernes Landsbank har offentliggjort tirsdag.

Her forudser bankens økonomer, at dansk økonomi vokser med 3,0 procent i år.

Det er noget bedre end samme banks prognose fra sidste efterår, hvor bnp-væksten i 2024 blev skønnet til at blive 1,4 procent.

- Økonomien har grundlæggende klaret sig bedre, end vi turde antage dengang. Arbejdsmarkedet har vist sig fra sin stærke side, og det har været med til at få privatforbruget til at vokse ganske pænt.

- Og så sluttede 2023 samtidig noget bedre, end vi regnede med. Det giver noget medvind, som vi trækker med ind i 2024, siger Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

Han begrunder også sin øgede optimisme med, at vores eksportmarkeder ser ud til at være i bedring.

- Vi har godt nok set vækstafmatning i eurozone og endda set økonomien skrumpe i Tyskland.

- Men når vi sådan tager de her udfordringer i betragtning med den høje inflation og de mærkbart stigende renter, så har økonomierne klaret sig fornuftigt, og der er nogle indikatorer som peger på, at bunden er ved at være nået, siger Jeppe Juul Borre.

Også når det gælder beskæftigelsen og ledigheden er Arbejdernes Landsbank mere optimistiske nu, end de var i efteråret.

Beskæftigelsen forventes godt nok at falde med 6000 i år, men det vil trods alt være en forbedring i forhold til de 23.000 færre beskæftigede, som man forventede for et halvt år siden.

På samme måde er forventningen til udviklingen i ledigheden forbedret en lille smule fra en stigning på 8700 personer til en stigning på 6200 personer.

Arbejdernes Landsbank forventer i øvrigt, at huspriserne stiger med 2,5 procent i år, og at lejlighedspriserne vil falde med tre procent.

