Dobbelt trafikdrab udløser 50 dages betinget fængsel

En formiddag for knap to år siden kørte en ung mand farligt og for hurtigt på Sorøvej i Stenlille, hvor han overhalede andre biler på strækninger med fuldt optrukne spærrelinjer. I et kryds gik det helt galt.

Her kørte en bil med et ældre par ud på Sorøvej og blev ramt af den dengang 20-årige mands bil. En 87-årig mand og en 83-årig kvinde omkom.

Tirsdag takserede Retten i Næstved de uagtsomme manddrab i trafikken til 50 dages betinget fængsel. Den nu 22-årige mand har samtidig mistet kørekortet i et år. Det oplyser domstolen og sagens anklager, Laura Rahbek, onsdag.

Hvis man idømmes betinget fængsel, skal man ikke bag tremmer, hvis man overholder vilkår såsom samfundstjeneste.

Retten valgte at følge Laura Rahbeks strafpåstand. Straffen kan lyde lav, men da sagen er to år gammel, skal den behandles efter reglerne, som de så ud inden den såkaldte vanvidspakke, der skærpede straffen i lignende sager.

Samtidig var der ikke noget skærpende i netop denne sag, forklarer Laura Rahbek.

- Straffen kan aldrig gøre op for de tab, som de pårørende har lidt. Der er tale om uagtsomt manddrab, hvor han har tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, fordi han har kørt for hurtigt. Dog uden at kørslen rent juridisk kunne vurderes som særligt hensynsløs, siger hun.

Af anklageskriftet fremgår det, at det ældre par kørte ud for ubetinget vigepligt, da de ville dreje ind på Sorøvej fra Nordskovvej. Også denne detalje har spillet ind i rettens vurdering.

- Ulykken skyldtes, at han kørte for stærkt, men det får også en betydning, når straffen skal fastsættes, at de kørte ud for ubetinget vigepligt, forklarer Laura Rahbek.

Den nu dømte mand kom kørende på vejen med en hastighed på 95 kilometer i timen. På strækningen er det tilladt at køre 60 kilometer i timen.

Inden det fatale sammenstød havde han overhalet to andre biler. I det ene tilfælde var farten ikke tilpasset forholdene, ligesom spærrelinjen blev brudt.

Umiddelbart herefter pressede han sig ind mellem to biler på en måde, så der var fare for påkørsel, hvis den forankørende bil standsede eller bremsede.

Igen blev vejstriberne dog brudt, så han kunne overhale endnu en gang. Ulykken skete cirka fem kilometer længere fremme.

Sagen var rejst efter straffelovens paragraf 241, som handler om uagtsomt manddrab. Her er strafferammen fra en bøde op til fire måneders fængsel, når der ikke er skærpende omstændigheder.

Manden modtog dommen.

/ritzau/