Forstander og køkkenmedarbejder finder død mand ved efterskole

En 53-årig mand er onsdag morgen fundet død ved Emmerske Efterskole i Tønder.

Det fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Richard Borring.

Meldingen fra politiet var i første omgang, at det var to elever, der havde fundet den afdøde mand. Ekstra Bladet har været i kontakt med efterskolen, der fortæller, at det var forstanderen og en ansat i skolens køkken, der fandt manden.

Politiet mener ikke, at manden er død som følge af en kriminel handling.

- Vores hovedteori er, at der ikke er sket noget kriminelt, men vi efterforsker sagen for at få det hele afklaret, siger vagtchefen.

Politiet har fundet mandens bil i nærheden af den afdøde. Ifølge Ekstra Bladet er manden identificeret, og han har ikke umiddelbart nogen tilknytning til skolen.

I en besked på det sociale medie X, der tidligere var kendt som Twitter, skriver politiet, at Åbenråvej vil være spærret i forbindelse med efterforskningen.

/ritzau/