Død person fundet i vandet - formentlig er det 16-årige Frederik

Politiet afventer svar på retsmedicinske undersøgelser for at få identiteten fastslået.

Nordsjællands Politi har mandag fundet en død person i vandet i Helsingør Nordhavn. Politiet formoder, at der er tale om den 16-årige dreng Frederik fra Hørsholm.

Den 16-årige Frederik blev sidst set i live natten til lørdag, da han forlod diskoteket Club Retro i Bjergegade i Helsingør omkring klokken 03.30.

Umiddelbart efter at have forladt stedet fulgtes Frederik i et minuts tid med en mand og en kvinde - politiet formoder, at der er tale om et ægtepar - i retning mod Axeltorv. Herefter fortsatte han alene.

Politiet har efterlyst parret, men ingen har meldt sig.

Politiet opfordrede i weekenden folk til at kigge efter i garager, skure, trappeopgange og lignende, for om drengen skulle have søgt ly.

Søndag udvidede man eftersøgningen til også at omfatte havneområderne i byen. Den del af eftersøgningen blev indstillet ved solnedgang søndag, men genoptaget mandag morgen.

Som led i eftersøgningen mandag indsatte politiet specialtrænede vandsøgshunde, der er uddannede til at finde fært over vand. Denne type politihund er blevet indført efter drabet på den svenske journalist Kim Wall.

Dengang lånte man de specialtrænede hunde fra svensk politi, og det var blandt andet med hjælp fra disse hunde, at man fandt frem til den dræbte kvindes jordiske rester.

Mandag oplyste politiet, at den 16-årige dreng havde været i noget håndgemæng med to unge mænd uden for Club Retro. Politiet har været i kontakt med de to og vurderer, at den episode ikke har noget at gøre med Frederiks forsvinden.

Politiet betragter dødsfaldet som "en tragisk hændelse".

/ritzau/