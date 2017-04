Sådan opleves livet efter døden: De syv mest almindelige beretninger

Flere tusinde mennesker har de senere år fortalt forskere, hvad de oplevede, mens de var klinisk døde. Og på tværs af kultur, geografi, alder og køn fortæller de næsten enslydende historier

Siden 1975 har forskere undersøgt tusindvis af mennesker, der er vendt tilbage til livet, efter at have været klinisk døde, ofte efter hjertestop.



Særligt de seneste år er nærdødsoplevelser også begyndt at vække selv meget respekterede lægers interesse, og de forsøger i stigende grad at finde beviser, at menneskets bevidsthed kan leve videre, efter at kroppen er død.



Det er endnu ikke lykkedes, men de mange beretninger om, hvad folk, der klinisk set har været døde, mener at have oplevet, tegner et billede af, hvad livet efter døden kan indeholde.



Ifølge psykiateren Raymond Moody, der bliver betragtet som nærdødsstudiernes fader, er de syv mest almindelige oplevelser af livet efter døden:



1) En overvældende følelse af fred og velvære uden smerter



2) Fornemmelsen af at befinde dig uden for din egen fysiske krop



3) At svæve gennem mørke, nogle gange beskrevet som en tunnel





4) At blive bevidst om et gyldent lys



5) At møde og måske kommunikere med et ”væsen af lys”



6) At se for sig en hurtig række billeder for dit liv



7) At opleve en anden verden af stor skønhed



En lang række studier på tværs af geografi og kultur har bekræftet, at netop disse oplevelser går igen hos dem, der bliver bragt tilbage til livet efter at have været klinisk døde. Et andet fællestræk er, at mange føler sig for evigt forandret.



De skifter job, forlader deres ægtefælle og har generelt svært ved at tilpasse sig deres gamle liv. Det er dog langt fra alle, der overhovedet oplever noget. Og der er desuden et stort, men ofte overset mindretal på 23 procent, der har en ubehagelig nærdødsoplevelse fuld af frygt, påpeger flere forskere.