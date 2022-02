Dødfunden kvinde fra Esbjerg blev dræbt

Mandag blev en 47-årig kvinde og hendes 52-årige mand fundet døde to forskellige steder i Sønderjylland.

Tirsdag har en obduktion vist, af kvinden blev dræbt, mens det endnu er usikkert, hvordan manden døde.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ved 17.30-tiden mandag blev den 52-årige mand fundet død i en bil i et skovområde nær Kolonnevej i Oksbøl.

Godt et par timer senere blev hans hustru - den 47-årige kvinde - fundet død i kolonihavehuset i den østlige del af Esbjerg.

Tirsdag er de begge blevet obduceret, og det står ifølge politiet klart, at kvinden er dræbt. Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvordan hun er blevet slået ihjel.

- Syd- og Sønderjyllands Politi har fra begyndelsen efterforsket sagen som et muligt drab. Og politiet efterforsker i denne sammenhæng bredt, blandt andet for at afdække kvindens færden forud for drabet, lyder det i pressemeddelelsen.

Obduktionen af manden har ikke vist nogen fysiske skader. Derfor skal der foretages flere retskemiske undersøgelser, før dødsårsagen kan fastslås.

De pårørende til parret er underrettet.

/ritzau/