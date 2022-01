Obduktionen af en 50-årig kvinde, der blev fundet død i Horsens, viser, at der ikke er sket noget kriminelt.

Dødfunden kvinde har ikke været udsat for en forbrydelse

En 50-årig kvinde, der natten til tirsdag blev fundet død i sin lejlighed i Horsens, har ikke været udsat for en forbrydelse.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet fik natten til tirsdag en anmeldelse om, at den 50-årig kvinde var fundet død på sin bopæl. Da man ikke umiddelbart kunne fastlægge dødsårsagen eller et hændelsesforløb, blev dødsfaldet behandlet som mistænkeligt.

Det betyder, at politiet behandler findestedet som et gerningssted, så mulige spor ikke bliver ødelagt, hvis det viser sig, at der skulle ligge en forbrydelse bag dødsfaldet.

En obduktion af kvinden onsdag har dog ikke afsløret tegn på, at der ligger en kriminel handling bag hendes død.

Kvindens pårørende er blevet underrettet.

