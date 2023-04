Dødsbilist dømt igen - byret lægger et år oveni straf

Påvirket af lattergas kørte Helmi Mossa Hameed i oktober 2020 ud fra en sidevej og tværs over Peter Bangs Vej i København. Her ramte han en femårig pige, der fulgtes med sin mor på fortovet.

Pigen mistede livet, og Helmi Mossa Hameed blev nogle måneder efter idømt seks års fængsel. Nu har Københavns Byret lagt et år oven i den straf.

Mens Mossa Helmi Hameed har afsonet sin fængselsstraf, har Københavns Politi nemlig haft held med at opklare en række forbrydelser, som blev begået i 2019, altså året inden den forfærdelige ulykke på Peter Bangs Vej.

Og onsdag i denne uge udmålte retten så en såkaldt tillægsstraf, som altså bliver lagt oven i den allerede idømte straf.

Artiklen fortsætter under annoncen

I den nye sag var der rejst tiltale i lang række tilfælde om tyverier af blandt andet betalingskort og dyre biler. Ud over Helmi Mossa Hameed var en anden mand tiltalt i sagen. Han blev idømt fire måneders fængsel.

I nogle af de mange forhold fandt byretten ikke anklagemyndighedens påstande bevist i fuldt omfang. Mændene blev i de tilfælde frifundet eller dømt for mindre, end der var rejst tiltale for.

Men Mossa Helmi Hameed blev dømt i de forhold, som beløbsmæssigt var de mest alvorlige. De drejede sig om tyverier af to BMW'er og to Mercedeser.

To af gangene mødte Hameed op hos en sælger, der havde sat sin bil til salg via internettet. Han bad om en prøvetur, men stjal i stedet bilen. Det skete både 12. maj 2019 i Vedbæk og 21. juni i Frederikssund.

De to andre tyverier fandt sted ved fitnesscentre på Strandvejen i København og på Glumsøvej i Brønshøj. Begge gange udså Hameed sig en mercedesejer, og da ejeren gik ind for at træne, brød Hameed skabet op, stjal bilnøglen og derefter bilen.

Tyveriet i Brønshøj skete 25. april 2019, mens tyveriet på Strandvejen skete 26. maj. Det fremgår af sagens anklageskrift, at alle de stjålne biler havde en værdi af "flere hundrede tusinde kroner".

Helmi Mossad Hameed har under den nye sag været beskyttet af et navneforbud, og det har derfor været forbudt at give oplysninger, som kunne identificere ham. Dermed har det ikke været muligt at sætte ham i forbindelse med sagen fra Peter Bangs Vej.

Artiklen fortsætter under annoncen

Københavns Politi har nu imidlertid bekræftet over for Ritzau, at navneforbuddet ikke er blevet udstrakt efter byretsdommen, og det er dermed tilladt at beskrive sammenhængen.

Da Helmi Mossa Hameed blev dømt i 2021, lød dommen på seks års fængsel. Ud over trafikdrabet på den lille pige blev han dømt for en række andre forhold. Blandt andet for at stikke af fra ulykken.

Han blev desuden dømt for at være skyld i en anden ulykke, hvor to kvinder blev kvæstet, og for besiddelse af et kvart kilo kokain.

Ud over fængselsstraf blev Helmi Mossa Hameed dengang frakendt retten til at føre bil. Hameed valgte dengang, at han ikke ville anke dommen.

Tillægsstraffen på et år i forbindelse med de nye sager kan ankes til Østre Landsret. Helmi Mossa Hameed overvejer nu, om han vil gøre det.

/ritzau/