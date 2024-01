Dødsbilist fra Vamdrup idømt seks års fængsel

Retten i Kolding har onsdag idømt 38-årige Kaiser Bech seks års fængsel for blandt andet at være skyldig i uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder i forbindelse med en dødsulykke Vamdrup i maj. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den dømte var påvirket af det euforiserende stof fantasy, da han omkring midnat natten til 14. maj stjal en Audi Q7 varebil, som han efterfølgende kørte og forulykkede i på Koldingvej ved Vamdrup.

Varebilen kørte flere gange over i den modsatte kørebane, og helt galt gik det, da den frontalt stødte sammen med en modkørende personbil. Bag rattet sad 26-årige Thomas Lassen fra Gram, som afgik ved døden.

En passager i personbilen kom slemt til skade, og blev efterfølgende opereret. I bilen var yderligere en passager, som efter rettens vurdering blev udsat for livsfare. Også dette er den 38-årige blevet straffet for.

Kaiser Bech har nægtet sig skyldig i alle anklagepunkter, men har under sagen ikke ønsket at udtale sig. Han har nu to uger til at beslutte, om han vil anke til Vestre Landsret.

Thomas Lassen var ifølge TV Syd på vej hjem fra et biltræf i Fredericia og kørte sammen med sin kæreste og kammerat, da de blev ramt af den modkørende bil med den påvirkede Kaiser Bech bag rattet.

Hverken Lassen eller de andre passagerer havde sikkerhedssele på, men det har ikke under sagen kunnet fastslås, hvorvidt det har haft betydning for de skader, som de pådrog sig.

Den dømte er tidligere straffet for overtrædelser af færdselsloven, blandt andet for at køre i påvirket tilstand.

Anklager Bianca Trøjborg forlangte, at Kaiser Bech skulle straffes med otte års fængsel, mens Bechs forsvarsadvokat argumenterede for en mildere straf.

Straffen for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheden blev skærpet i forbindelse med en lovændring, som trådte i kraft i foråret 2021.

Lovændringen blev lanceret af regeringen under overskriften "Vanvidskørsel skal stoppes". Uagtsomt manddrab begået som led i sprit- eller narkokørsel er blandt de forseelser, der anses som vanvidskørsel og blev derfor omfattet af strafskærpelsen.

