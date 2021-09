Dødsbrand på bosted på Møn opstod i el-installation

En dødsbrand på et bosted på Møn opstod i en el-installation.

Det er konklusionen, efter at politiets teknikere onsdag undersøgte brandstedet på Hermodsvej i Askeby. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi torsdag ved middagstid.

- På baggrund af de undersøgelser, vi har foretaget sammen med Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, kan vi konkludere, at branden er opstået i el-installationen omkring en stikkontakt i køkkenet, siger vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen i meddelelsen.

Han tilføjer:

- Der er dermed ikke belæg for at antage, at der ligger en kriminel handling bag.

Branden kostede en person livet. Politiet formoder, at den omkomne var en ansat på bostedet. Men personen er ikke endeligt identificeret.

/ritzau/