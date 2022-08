Dødsensfarligt smugleri til Grønland fortsætter

Flere og flere smuglere af narkotika til Grønland vover at tage store chancer, når de rejser med stoffer i maven.

Indtil nu har politiet i år registreret 33 personer for at smugle narko på den risikable måde. To af dem er døde.

Det oplyser Grønlands Politi tirsdag i en pressemeddelelse.

Antallet af smuglere med narko i maven er mere end fordoblet i forhold til 2021.

Tragisk og trist siger vicepolitiinspektør Johan Westen om udviklingen.

- Det her er ikke et hovedstadsproblem, for vi kan se, at smuglerne har billetter til hele kysten. Så man kan regne ud, at det her påvirker hele landet og generelt forstærker de misbrugsproblemer, vi allerede kæmper med rundt omkring i hele Grønland, siger han i pressemeddelelsen.

I juni døde en 33-årig mand i et fly fra København til Kangerlussuaq.

Indpakningen af den narkotika, han havde slugt, var ikke helt tæt, og derfor kunne stoffet trænge ud i mandens krop, har politiet tidligere oplyst.

En obduktion viste, at der var store mængder narkotika i mavesækken.

Efter den dramatiske hændelse på flyet fra Air Greenland var der tilbud om krisehjælp til de berørte, har avisen Sermitsiaq tidligere rapporteret.

Nogle smuglere med kurs mod nord afsløres i lufthavnen i Kastrup.

I april viste en undersøgelse af en mand i 30'erne, at han havde slugt 47 små pakninger med hash.

Et par gange tidligere denne sommer har Grønlands Politi udsendt advarsler om den store risiko, som smuglere løber.

Ikke alle lytter. For nylig er der afsløret fem nye tilfælde, oplyser politiet i tirsdagens opgørelse.

/ritzau/