Dødsfald i Hundested betegnes af politiet som mistænkeligt

Nordsjællands Politi og flere ambulancer er lørdag aften til stede på en adresse i Hundested, skriver B.T.

Vagtchef Sebastian Føns oplyser til mediet, at man er til stede i forbindelse med et mistænkeligt dødsfald.

Betegnelsen bruges i de tilfælde, hvor dødsårsagen ikke umiddelbart kan fastslås, og hvor det er nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser for at afgøre, hvad der er sket.

Nordsjællands Politi har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger om sagen, herunder køn og alder på den afdøde person.

Vagtchefen understreger, at der ikke er nogen grund til bekymring hos naboerne til den afdøde.

Heller ikke tidspunktet for, hvornår politiet ankom til adressen, oplyses af vagtchefen.

