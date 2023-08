Vanvidsbilist torpederede biler med 140 km/t og forårsagede død

På en kold vinteraften i starten af året var fem biler involveret i en ulykke, der kostede en 34-årig mand livet, i Rødovre.

Over et halvt år senere kæmper de involverede stadig med eftervirkninger.

Flere af dem var mandag mødt op ved Retten i Glostrup, hvor en 37-årig mand, der smadrede sin hofte og haltede rundt i retslokalet, er blevet dømt skyldig i uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder og vanvidskørsel.

Med øjnene rettet ned i bordet og med hænderne foldet virkede manden, der har tatoveringer på begge håndrygge og langt op ad halsen, ikke synderligt påvirket, da det stod klart, at dommen koster ham fem års ubetinget fængsel og frakendelse af førerretten i otte år.

Tiltalte, der tidligere i sagen har fortalt, at han ikke husker meget fra hændelsen, har nægtet sig skyldig. Han har taget betænkningstid i forhold til at anke.

Flere biler holdt for rødt lys ved et kryds 31. januar i år, da ulykken indtraf omkring klokken 19.15.

Ifølge retten kørte tiltalte ikke mindre end 140 kilometer i timen i sin Audi, da han nåede frem til krydset og først stødte ind i en Hyundai.

Tiltalte mener, at han kom kørende stille og roligt med en kammerat, der led stor skade og har været langtidssygemeldt, på passagersædet, fordi han ikke havde travlt.

- Men man kører vel altid lidt hurtigere, end man må, sagde tiltalte under sin forklaring.

En blodprøve viser, at den dømte, der har arbejdet som selvstændig gulvafsliber, havde kokain og lattergas i sit blod under kørslen. Men retten fastslog, at han alene kunne dømmes skyldig i at være påvirket af kokain.

Det kom frem i retten, at en ukendt person fjernede en genstand fra tiltaltes bil, mens vanvidsbilisten stod og ventede på en ambulance.

Ifølge en betjents vidneudsagn var der tale om en lattergaspatron, som politiet efterfølgende fandt to af ved ulykkesstedet.

Vanvidsbilisten erkendte, at han to dagen inden ulykken indtog kokain under en fest, men nægtede at have inhaleret lattergas.

Hans forsvarsadvokat, Mads Kramme, lagde i sin procedure vægt på, at det er muligt, at den 37-årige har modtaget lattergas af redningspersonale, inden han fik taget en blodprøve 45 minutter efter ulykken.

Den afdøde var kommunalt ansat og på vej hjem fra arbejde, da hans VW blev mast bagfra og sammenpresset til ukendelighed.

Ulykken skete på en strækning, hvor fartgrænsen er 60 kilometer i timen, hvorfor den dømte overskred den med over 100 procent.

Afdødes VW blev skubbet frem i en Peugeot, der blev sendt videre ud i krydset med "katapultfart". Sådan har kvinden, der førte bilen, som desuden brød i brand, forklaret i retten.

Flere vidner har forklaret, at tiltaltes Audi passerede dem med over 100 kilometer i timen. En bilinspektør, der var indkaldt som vidne, har fortalt, at nålen i speedometeret i tiltaltes bil sad fast på 160 kilometer i timen efter ulykken.

Den dømte er desuden fundet skyldig i at have udsat to andre personer for fare og at have kørt mindst 115 kilometer i timen i en byzone dagen inden ulykken.

Samtidig er resterne af hans Audi, som tiltalte købte omkring fire uger inden ulykken, blevet konfiskeret.

Bilen var ombygget, så den havde en langt større motorkraft og firhjulstræk i stedet for forhjulstræk, uden at det var godkendt ved syn.

Den 37-årige er flere gange tidligere dømt for at overtræde færdselsloven med bøder og betingede fængselsstraffe til følge. Derudover har han været straffet for grov skattesvig.

