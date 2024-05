Dømt krænker varetægtsfængsles i ny sag på grund af gentagelsesfare

En ung mand er søndag eftermiddag blevet varetægtsfængslet frem til 30. maj ved Retten i Roskilde i forbindelse med en sædelighedssag.

Han blev søndag morgen anholdt for at have krænket et barns blufærdighed i Roskilde.

Det oplyser Benjamin Rasch, som er vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi.

- Han er sigtet efter sædelighedskapitlet og nægter sig skyldig.

Sædelighedssager er forbrydelser af seksuel karakter. Betegnelsen dækker alt fra blufærdighedskrænkelser til voldtægt.

Benjamin Rasch siger, at den unge mand, som er først i 20'erne, er blevet varetægtsfængslet på grund af gentagelsesfare.

I december sidste år blev manden af Retten i Roskilde idømt ubetinget fængsel i et år og seks måneder for blufærdighedskrænkelser og for krænkelse af husfreden.

Han har siden anket dommen til landsretten. Det fortæller anklager Helle Olesen.

Hun tilføjer, at manden blev løsladt i slutningen af februar efter at have siddet varetægtsfængslet siden 4. maj sidste år.

Det skyldes, at "han har siddet varetægtsfængslet i så lang tid, at hvis han skulle vente på landsrettens afgørelse, kunne han risikere at sidde varetægtsfængslet i længere tid, end han fik i dom".

Barnet, som den unge mand blev anholdt for at krænke søndag morgen, er en pige på 11 år. Hun vågnede ved, at han havde sneget sig ind i hendes værelse.

I forbindelse med retssagen sidste år kom det frem, at manden tilsyneladende havde en særlig interesse for at beføle pigers fødder. For eksempel blev der på hans telefon fundet en del fotos af fødder.

Sidste år talte manden med så lav stemme i retten, at han var svær at høre. Han fortalte, at han gik ind i folks hjem for at stjæle alkohol. Han afviste, at der var noget seksuelt motiv.

/ritzau/