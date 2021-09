Trods dom i Højesteret og fratagelse af autorisation hjælper tidligere læge Svend Lings lige nu en ældre kvinde med at forberede sit selvmord. Hans handlinger skriger til himlen, lyder det fra Det Etiske Råds formand

Tidligere læge Svend Lings, 79 år, er dømt i by-, lands- og Højesteret for at medvirke til selvmord. Han er ekskluderet af Lægeforeningen, og han er frataget sin autorisation som læge.