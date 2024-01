Døre og vinduer skal lukkes i Sønder Omme grundet røg fra brand

Tirsdag er Sydøstjyllands Politi rykket ud til en brand på Hovedgaden 44 i Sønder Omme.

- Røgfanen driver væk fra området i vestlig retning. Så borgerne fra Hovedgaden og i vestlig retning cirka 500 meter skal lukke døre og vinduer, siger vagtchef Morten Jessen.

I et opslag på det sociale medie X skriver politiet også, at det opfordrer til, at man slukker sin ventilation og holder afstand til branden.

Ifølge vagtchefen er der tale om en "relativt stor røgfane".

TrekantBrand skriver på X, at der er tale om en større brand.

- Hold afstand og giv plads til udrykningskøretøjer, skriver brandvæsenet.

Kort før klokken 13.30 tirsdag kan vagtchefen hos Sydøstjyllands Politi ikke oplyse nærmere om omstændighederne ved branden.

/ritzau/