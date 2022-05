Dom: Danmark var ikke ansvarlig for mishandling af fanger i Irak

Forsvarsministeriet frifindes af Højesteret i en sag, som 23 irakere har anlagt med påstand om erstatning for overgreb.

I tirsdagens afgørelse når landets øverste domstol frem til et andet resultat end kollegerne i Østre Landsret i sagen om den militære operation, som blev kaldt "Green Desert", i 2004.

Danske soldater lagde ikke hånd på de tilfangetagne i en landsby nær Basra. Rollen bestod i sammen med britiske soldater at støtte den operation, som irakiske myndigheder gennemførte mod formodede oprørere.

Landsretten mente, at 18 af irakerne havde været udsat for en inhuman behandling hos irakiske myndigheder. De var blevet slået og sparket. Og at Danmark var ansvarlig, fordi man ikke tilså fangerne.

Man burde have vidst, at der var en reel risiko for, at fangerne ville lide overlast hos de irakiske myndigheder, mente de tre landsdommere i 2018.

Den konklusion kan Højesteret ikke skrive under på, selv om der er enighed om, at 18 af irakerne fik en inhuman behandling.

Under sagen har Forsvarsministeriet flere gange understreget, hvor meget der var på spil.

- Det kan have vidtrækkende konsekvenser, hvis dommen får lov at stå, sagde ministeriets advokat, Peter Biering, til de syv dommere i Højesteret.

- Vi kan ikke deltage i internationale missioner, hvis danske soldater skal gå og være bekymrede for, om de mange år efter vil blive slæbt i retten, lød advarslen i et tidligere retsmøde i maj.

Irakernes talsmand er Christian Harlang. I minutterne umiddelbart efter domsafsigelsen kritiserer han retsvæsenet for håndteringen af sagen.

- Højesteret har i dag svigtet, siger han til en håndfuld tilhørere i rettens venteværelse.

Højesteret mener modsat landsretten ikke, at det danske militær vidste, hvad der kunne overgå de tilfangetagne.

De danske styrker fra Camp Danevang, der deltog i operationen, havde ikke konkret eller aktuel grund til at tro, at fangerne ville blive udsat for overgreb, mens de var i irakisk varetægt, lyder det.

Derfor er der ikke grundlag for at yde irakerne godtgørelse.

Også en påstand fra irakerne om at sende sagen retur til landsretten afvises.

/ritzau/