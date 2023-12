Dom i sag om folkedrabstiltalt dansk statsborger er udskudt

Fredag skulle der være faldet dom i en sag, hvor en 55-årig dansk statsborger er tiltalt for folkedrab i Rwanda. Men sagen er udskudt til januar, skiver DR.

Ifølge DR har Udenrigsministeriet underrettet den danske mands familie om udskydelsen.

Manden er tiltalt for at have deltaget i folkedrabet i Rwanda i 1994, og ifølge DR lyder det i anklageskriftet, at den 55-årige har medvirket til, at op mod 3000 mennesker blev dræbt.

Den 55-årige mand kom til Danmark i 2001 og fik senere dansk statsborgerskab. Han nægter sig skyldig.

Personligt beskyldes den 55-årige for at have slået en gammel kvinde ihjel 7. april 1994. Men da han oprindeligt blev varetægtsfængslet i Danmark, forklarede den 55-årige, at han havde været i Congo på det tidspunkt.

Ved folkedrabet dræbte etniske hutuer op mod 800.000 af det etniske mindretal tutsierne.

Den tiltalte mand har været fængslet i Rwanda siden december 2018, hvor han blev udleveret fra Danmark.

Det er en del af Danmarks udleveringsaftale med Rwanda, at den 55-årige mand skal afsone en eventuel dom på dansk jord.

I nogle tilfælde kan man som dansk statsborger godt afsone en fængselsstraf i Danmark, som man har fået i udlandet.

Det kræver, at dommen er endelig. Det skal også godkendes af både Danmark og det land, hvor man er dømt.

Udenrigsministeriet kan ikke hjælpe fængslede i udlandet med udgifter til deres retssager eller efterforske, skriver ministeriet på sin hjemmeside.

Ifølge en gennemgang, som DR tidligere har lavet, har flere af vidnerne forklaret en ting til retten i Rwanda og en anden til dansk politi.

Et vidne kunne i 2012 ikke huske at have set ham ved drab på et universitet. Det kunne vidnet senere godt i Rwanda ifølge DR.

Rwanda har flere gange fået kritik for brud på menneskerettigheder og pressefrihed.

