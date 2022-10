Dom: To mænd stod bag indsmugling af 115 kilo amfetamin

To mænd på 33 og 38 år er fredag i Retten på Frederiksberg blevet idømt henholdsvis 16 og 15 års fængsel for at organisere indsmugling af omkring 115 kilo amfetamin.

Den første smugling fandt sted i slutningen af marts. Da blev 25 kilo amfetamin smuglet over grænsen fra Tyskland i en VW Passat. Ved Kolding Station blev amfetaminen givet videre til en anden person, der betalte for den og bragte den til København.

Politiet ved ikke, hvem der kom med amfetaminen, eller hvem der modtog den.

Men fredag er 33-årige Munir Khan Tobias Thil og 38-årige Lars Gruth Winding blevet dømt for at arrangere denne og flere andre indsmuglinger. I alt er de dømt for at stå bag indsmugling og videresalg af 115 kilo amfetamin.

Stod det til de to mænd skulle de dog have fået noget mere amfetamin til landet, lød det i anklageskriftet, som de fredag blev dømt efter.

Efter den succesfulde levering af de 25 kilo amfetamin aftalte Thil en levering af det dobbelte. Personen, der skulle transportere stoffet til Danmark, kunne dog ikke have mere end 30 kilo med ad gangen.

De to mænd var ikke selv i forbindelse med stofferne, men organiserede indsmuglingen og betalingen af dem.

- På den måde er der jo tale om bagmandsvirksomhed, hvilket retten da også har lagt til grund, fortæller en tilfreds specialanklager Rasmus von Stamm.

Foruden de mange kilo amfetamin blev Thil dømt for i april 2020 have været i besiddelse af omkring 400 kilo hash.

Smuglingerne blev aftalt og arrangeret via den nu lukkede beskedtjeneste EncroChat. Det var en krypteret tjeneste, som var yndet af organiserede kriminelle, der brugte den til at aftale og planlægge deres lyssky gerninger.

Men i 2020 var det slut. Det lykkedes fransk politi at hacke sig ind i systemet, og umiddelbart efter blev flere end 800 personer anholdt rundt omkring i Europa.

I forbindelse med en anden narkosag, hvor EncroChat indgik i efterforskningen, vakte brugerprofilerne "royalarena" og "worldguy" politiets interesse, skriver National enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse.

Fransk politi gav kommunikationen fra de to profiler til dansk politi, som så fandt frem til, at det var Thil og Winding, der brugte de to profiler.

Det har de to mænd dog under hele sagen afvist, og de ankede på stedet deres domme til Østre Landsret.

/ritzau/