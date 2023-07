Dom over tidligere læge frifundet for selvmordshjælp ankes ikke

Dommen over den tidligere læge Svend Lings, der 5. juli ved Retten i Svendborg blev frifundet for anklage om medvirken til selvmord, ankes ikke til Vestre Landsret.

Det oplyser Statsadvokaten i Viborg på Twitter.

Lings var tiltalt for at have rådgivet og vejledt to personer om selvmord gennem telefonisk kontakt og for en af dem også på beskedtjenesten Messenger.

Den ene var en 29-årig mand, som Svend Lings ifølge anklagemyndigheden rådgav i en periode fra 16. november 2020 og frem til et ukendt tidspunkt før 17. februar 2021, hvor manden tog sit eget liv.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den anden var en 81-årig kvinde, som begik selvmord i maj 2023.

Under retsmødet bekræftede Svend Lings, at han har været i kontakt med begge personer. Man han kunne ikke huske at have talt med dem om, hvordan de kunne begå selvmord.

Derfor ville han frifindes.

Han lagde dog ikke skjul på, at han generelt rådgiver mange personer om selvmord. Omkring en person om dagen henvender sig til ham om emnet, anslog han.

- Jeg arbejder med det, lød det.

Anklagemyndigheden mente, at Lings skulle idømmes en ubetinget fængselsdom på 60 dage.

Retten fandt det bevist, at Svend Lings havde haft telefonisk kontakt med de nu afdøde personer. Men det har ikke været muligt at komme nærmere, hvad der blev sagt i telefonsamtalerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dermed var det ikke bevist, at Svend Lings havde rådgivet de to personer om selvmord, og han blev således frifundet. Og det forbliver han altså, efter at der nu fra anklagemyndighedens side er taget en beslutning om ikke at anke dommen.

Svend Lings blev i 2019 af Højesteret idømt 60 dages fængsel for medvirken til to selvmord og et selvmordsforsøg. Han havde udskrevet medicin eller hjulpet med at få udskrevet medicin.

Som følge af dommen blev han ekskluderet fra Lægeforeningen.

I øvrigt klagede Lings over Højesterets dom til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, fordi han mente, at han blot havde kommunikeret information om selvmord, og at hans ret til ytringsfrihed dermed var blevet krænket.

I foråret 2022 svarede domstolen, at den ikke kunne følge hans argumentation. Den lagde vægt på, at at dommen i straffesagen ikke rettede sig imod hans generelle informationsvirksomhed, men derimod drejede sig om hans handlinger i forhold til tre specifikke personer.

/ritzau/