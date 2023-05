Dom på livstid: Skød og dræbte ekskone foran parrets børn

Retten i Aalborg idømmer den 53-årige Sedad Hanic fængsel på livstid for at have skudt og dræbt sin ekskone i 2021. Drabet skete for øjnene af parrets to børn.

Det er et enigt nævningeting i Retten i Aalborg, som tirsdag har afsagt dom i sagen.

Drabet fandt sted 17. september 2021 foran en opgang på Skelagervej i Aalborg.

Her skød og dræbte Sedad Hanic fra Herning sin 41-årige ekskone Hedvig Blanka Sardi for øjnene af parrets sønner. Drengene var dengang seks og otte år.

Manden blev 24. maj kendt skyldig i drabssagen, og tirsdag er straffen blevet udmålt.

Dommen er landet på livstid med henvisning til, at der er tale om et skuddrab på offentlig gade. I sådanne tilfælde kan straffen forhøjes med indtil det halve.

Han skal også betale erstatning til sønnerne og kvindens forældre.

Ud over drab er Sedad Hanic kendt skyldig i 34 gange at have brudt et tilhold mod at kontakte kvinden, som han blev skilt fra i 2017.

Han skrev blandt andet: "Jeg lever og ånder for mine børn. Jeg dræber dig gerne". Og i en anden e-mail: "Jeg sætter livet på spil nu. Enten tager du mit liv, eller jeg tager dit. Jeg gør det med glæde."

Hedvig Blanka Sardi havde anmeldt bruddene på tilholdet til politiet, og det var planen, at Sedad Hanic skulle i retten i sagen 11 dage efter drabet.

Den 41-årige kvinde var også blevet udstyret med en overfaldsalarm, som hun aktiverede, da manden pludselig dukkede op på hendes adresse.

Men inden politiet nåede frem, var kvinden blevet skudt. Hun døde kort tid efter af sine kvæstelser.

Den 53-årige har i retten erkendt at have skudt sin ekskone. Men det var ikke planen, at kvinden skulle dø, lød det fra manden.

- Der var ikke en plan. Jeg ville bare snakke med hende, sagde han, da retssagen blev indledt 9. maj.

Manden har også erkendt, at han forinden havde placeret en gps-tracker på hendes bil, så han kunne følge hendes færden.

Han har forklaret, at forholdet til ekskonen blev forværret, fordi han ikke fik lov til at se børnene i det omfang, han ønskede.

Anklager Mette Bendix krævede manden idømt livstid. Hun henviste blandt andet til, at børnene blev vidner til drabet på deres egen mor.

- De to børn er mærket for livet.

- De har set deres egen mor blive dræbt lige foran dem af deres egen far. De har endda stået så tæt på, at den ene forsøger at slå fars hånd væk og desperat råber for at få deres far til at lade være, sagde Mette Bendix under retssagen.

Sedad Hanic har taget betænkningstid, i forhold til om han vil anke til landsretten.

