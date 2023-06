Dommer blokerer Microsofts 69 milliarder dollar spilopkøb

En føderal dommer i San Francisco i delstaten Californien blokerede midlertidigt tirsdag Microsofts 69 milliarder dollar opkøb af Activision Blizzard.

Det viser en indgivelse for retten ifølge nyhedsbureauet AFP.

Beløbet svarer til godt 477 milliarder kroner.

I en kendelse skriver dommer Edward Davila, at det "er vigtigt at opretholde status quo", mens retten behandler et muligt længerevarende forbud mod opkøbet.

Det amerikanske handelstilsyn, Federal Trade Commission (FTC), har bedt om at få Microsofts køb af spilvirksomheden blokeret.

Næste retsmøder i sagen er planlagt til 22. og 23 juni.

FTC advarer om, at det kan skade konkurrencen på spilmarkedet, hvis handlen bliver gennemført.

- Det kombinerede selskab kan ændre Activisions drift og forretningsplaner, få adgang til Activisions følsomme forretningsoplysninger, eliminere vigtigt personale fra Activision, ændre Activisions spiludvikling og indgå nye kontrakter på vegne af Activision, står der i søgsmålet.

Activision står blandt andet bag spilserierne Call of Duty, World of Warcraft og Candy Crush.

Det frygtes, at Microsoft med opkøbet vil begrænse visse spiltitler til udelukkende at være tilgængelige på Xbox-konsollen, som Microsoft selv står bag.

Tirsdagens blokering forhindrer Microsoft i at gennemføre opkøbet, mens retten behandler sagen.

En høring i handelstilsynet er planlagt til august.

EU har givet aftalen grønt lys, men den britiske konkurrencemyndigheden CMA har blokeret aftalen.

Techmediet The Verge har dog tidligere skrevet, at CMA ikke har den formelle magt til at stoppe opkøbet.

Men som tilsynsmyndighed har den stor indflydelse på, hvordan udenlandske selskaber gør forretning i Storbritannien.

