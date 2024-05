Dommer fængsler 15-årig i drabssag fra Husum - men ikke for drab

Onsdag blev en 15-årig dreng slået ihjel, da han stod af bussen i Husum i København. Ifølge politiet blevet kniven ført af en 14-årig dreng, og fredag er en 15-årig dreng blevet varetægtsfængslet i sagen.

Den fængslede er sigtet for medvirken til drab, men ifølge København Liv blev han ikke fængslet på baggrund af den sigtelse. Han er i stedet fængslet for grov vold, skriver mediet.

Den 15-årige dreng blev dræbt ved busstoppestedet på Frederikssundsvej ud for Humlebjerg. Her ankom han med en bus, og da han stod af, blev han overfaldet og stukket i brystet med en kniv.

Den sårede dreng løb væk fra gerningsstedet og faldt om ved Åfløjen, som ligger i nærheden.

Ifølge politiet var det en 14-årig dreng, som førte kniven. Han kan ikke retsforfølges, da han er under den kriminelle lavalder.

Hans sag behandles af de sociale myndigheder, som også har mulighed for at iværksætte en række foranstaltninger.

- Noget tyder på, at de to har haft et vist kendskab til hinanden i forvejen og havde en uoverensstemmelse, lød det torsdag fra politiinspektør Tommy Laursen.

Ved fredagens retsmøde bestemte dommeren sig for at nedlægge et referatforbud. Det betyder, at det er strafbart at gengive de oplysninger, som er kommet frem i retten.

/ritzau/