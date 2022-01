Manden er sigtet for at have affyret en løsskudspistol mod ukendte personer. Han nægter sig skyldig.

Dommer fængsler 20-årig for trusler efter skudepisode

En 20-årig mand er i et grundlovsforhør ved Retten i Odense blevet varetægtsfængslet i fire uger efter en skudepisode i Vollsmose onsdag eftermiddag.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet modtog kort før klokken 15 en anmeldelse om, at der var blevet affyret skud uden for Center Øst. Det viste sig, at skuddene var affyret med en løsskudspistol.

I kølvandet på episoden anholdt politiet i alt otte personer. Syv af dem - herunder den 20-årige - blev anholdt ved Rosengårdscentret. Den sidste blev anholdt et andet sted i Odense.

Natten til torsdag blev seks af dem løsladt. Senere blev yderligere en person løsladt, mens den 20-årige altså blev fremstillet i grundlovsforhør.

Han er sigtet for trusler ved at have affyret løsskudspistolen mod ukendte personer.

I grundlovsforhøret nægtede han sig skyldig. Hvad han i øvrigt forklarede, eller hvad politiet bygger sin mistanke mod ham på, er ikke muligt at få oplyst, da retsmødet foregik for lukkede døre.

Han overvejer nu, om han vil kære afgørelsen til landsretten.

/ritzau/