Dommer fængsler bandemedlem for omfattende narkohandel

Et 33-årig bandemedlem er onsdag i et grundlovsforhør i Dommervagten i København blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Han er sigtet for handel med ti kilo kokain og 265 kilo hash.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Manden blev anholdt tidligere onsdag.

I sagen blev også en 35-årig kvinde fremstillet i grundlovsforhør. Hun er sigtet for at have nydt godt af en del af den fortjeneste, som manden fik på sin narkohandel. Hun blev dog løsladt af dommeren.

Politiet skriver ikke, hvilken bande manden tilhører, men ifølge Ekstra Bladet er han medlem af NNV. Avisen skriver også, at kvinden er sigtet for at have brugt 420.000 kroner fra narkohandlen.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvordan de to stiller sig til sigtelserne.

/ritzau/