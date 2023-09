Dommer fængsler bandemedlem for skuddrab på Christiania

Den 28-årige mand, der torsdag blev anholdt i Vestre Fængsel og sigtet for drab begået på Christiania i sidste weekend, er fredag blevet varetægtsfængslet frem til 21. september.

Det sker ved et grundlovsforhør, der er foregået bag lukkede døre, i Københavns Byret.

Manden, der er fra den forbudte bande Loyal To Familia (LTF), nægter ifølge sin forsvarer sig skyldig.

Han har ikke ønsket at udtale sig i retten.

Ifølge politiets sigtelse dræbte den varetægtsfængslede en 30-årig mand med tilknytning til Hells Angels med flere skud på Christiania ved bygningen Stjerneskibet i Pusher Street lørdag omkring klokken 19.30.

Fire andre personer blev også ramt af skud.

Forbrydelsen blev udført i forening og efter forudgående aftale med en 18-årig mand, der tidligere er blevet varetægtsfængslet, mener politiet.

Derudover mistænker politiet, at der stadig er flere ukendte medgerningsmænd på fri fod.

Den 28-årige skød og dræbte ifølge sigtelsen manden på Christiania som led i en konflikt mellem Hells Angels og LTF.

I en pressemeddelelse fra Københavns Politi lød det fredag formiddag fra vicepolitiinspektør Knud Hvass, at en omfattende indsats havde ført til anholdelsen af den 28-årige mand, som altså fandt sted i Vestre Fængsel.

Han blev nemlig varetægtsfængslet i en anden sag tirsdag. I den er han sigtet for at have overtrådt et opholdsforbud to gange.

Ved retsmødet i tirsdags gav den 28-årige udtryk for, at han ikke er tilknyttet LTF. Men politiet mener at kunne dokumentere, at han er set på forskellige datoer sammen med medlemmer af den forbudte bande.

