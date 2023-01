Dommer fængsler drabssigtet mand for dødelig vold

Retten i Kolding har mandag varetægtsfængslet en 35-årig drabssigtet mand for vold med døden til følge, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Den 35-årige er sigtet for nytårsmorgen i det centrale Kolding at have stukket en 26-årig mand i ryggen med en kniv flere gange. Manden afgik ved døden på Kolding Sygehus.

Den 35-årige blev anholdt søndag, og mandag klokken 12 blev han stillet for en dommer ved Retten i Kolding med krav om varetægtsfængsling.

Efter begæring fra anklagemyndigheden valgte dommeren at lukke dørene for offentligheden. Mandens forklaring og de oplysninger, som politiet indtil videre har tilvejebragt i sagen, forbliver derfor indtil videre hemmeligholdt.

Af rettens kendelse kan man imidlertid tolke, at dommeren ikke har følt sig overbevist om, at der har været tale om et drab i straffelovens forstand, i og med der er truffet afgørelse om varetægtsfængsling efter samme lovs voldsbestemmelser.

Forskellen på drab og dødsvold ligger i sidste ende i strafudmålingen, hvor sidstnævnte straffes langt mildere. Juridisk set består forskellen i, hvorvidt drabet har været forsætligt eller ej.

For at der juridisk set skal være tale om et drab, skal gerningsmanden have haft en grad af forsæt. Det vil sige, at enten har formålet med hans handling været at dræbe, eller han har indset det som sandsynligt, at handlingen var dræbende.

Er den betingelse ikke opfyldt, men har der alligevel været tale om en forsætlig grov voldshandling, så kan retten vurdere, at der har været tale om vold med døden til følge i stedet.

Ved et grundlovsforhør skal dommeren dog ikke forholde sig til skyldsspørgsmålet som sådan, men alene til, hvorvidt der er en tilstrækkelig underbygget mistanke.

Og det er der altså, for så vidt angår en mistanke om dødsvold, mener dommeren i Kolding, og den 35-årige mand er derfor blevet fængslet i foreløbig fire uger.

Sydøstjyllands Politi oplyser, at den 35-årige har accepteret rettens afgørelse, og han vil derfor ikke kære kendelsen til Vestre Landsret.

Ifølge JydskeVestkysten, som var til stede ved retsmødet, var der mødt mange tilhørere frem ved retsmødet. Flere af dem råbte skældsord mod den sigtede.

- Din lille luder. Vent og se, hvad vi gør ved dig, råbte en af tilhørerne blandt andet.

JydskeVestkysten skriver endvidere, at det ved retsmødet blev oplyst, at den 35-årige nægter sig skyldig i drabssigtelsen.

/ritzau/