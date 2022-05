Under et røveri blev offeret stukket i låret med en kniv. Fire drenge i alderen 15 til 17 år er nu fængslet.

Dommer fængsler fire drenge for groft røveri i Aalborg

Ved 23-tiden den 9. maj blev en 23-årig mand passet op af fire maskerede mænd, da han trådte ind i en opgang i det centrale Aalborg.

De fire røvere forlangte at få hans rygsæk og overfaldt ham med adskillige knytnæveslag og knæspark. Inden de flygtede fra opgangen, stak den ene af dem deres offer i låret med en kniv.

Onsdag har Nordjyllands Politi anholdt fire drenge i alderen 15 til 17 år i sagen, og i et grundlovsforhør er alle fire blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Det var videoovervågning og afhøring af vidner, der førte til anholdelsen af drengene, som politipatruljer i den seneste tid flere gange er stødt på i forbindelse med "utryghedsskabende situationer".

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Jeg er glad for, at vi hurtigt har kunnet opnå gennembrud i denne sag og skride til anholdelse – og dermed kan vi få de ansvarlige stillet til regnskab for dette alvorlige tilfælde af røveri, udtaler politikommissær Kenneth Rodam.

Han tilføjer, at den videre efterforskning skal klarlægge, om der er nogle af de fire, der kan være involveret i andre overfald eller røverier i lokalområdet.

Thomas Klingenberg, der mødte for anklagemyndigheden i grundlovsforhøret, oplyser, at de fire drenge alle nægter sig skyldige sigtelsen. En af dem kærede afgørelsen om varetægtsfængsling til landsretten.

På grund af deres unge alder er de ikke indsat i en arrest i forbindelse med varetægtsfængslingen, men i forskellige ungdomsinstitutioner.

/ritzau/